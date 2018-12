20 personer er blevet dræbt af jordskred og oversvømmelser i Filippinerne.

Det skyldes et tropisk lavtryk, der lørdag og søndag har bragt voldsomme mængder regn over den østlige del af landet.

Det oplyser de filippinske katastrofemyndigheder søndag.

Knap 5000 personer er blevet fordrevet fra deres hjem på grund af vandmasserne og de mange jordskred, der har ramt i alt seks provinser i landet.

De fleste ofre for det voldsomme vejr er omkommet i jordskred, oplyser myndighederne.

Heriblandt en familie på tre personer, som sov, da deres hus blev begravet i byen Legazpi i provinsen Albay.

Der er også meldt om omkomne efter jordskred i provinserne Sorsogon, Camarines Sur og Masbate. Der er ikke yderligere oplysninger om omstændighederne.

Redningshold leder fortsat efter flere savnede i de ramte områder af landet.

Lørdag blev et jordskælv med en beregnet størrelse på omkring 7 registreret sydøst for den filippinske by Davao på øen Mindanao.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne, omkomne eller materielle skader efter jordskælvet.

Mindanao er verdens tiende mest befolkede ø med mere end 20 millioner indbyggere. Filippinske myndigheder siger, at befolkningen kunne mærke "moderate og kraftige rystelser".

Det fik kortvarigt tsunamiadvarselscenteret The Pacific Tsunami Warning Centre til at udsende et tsunamivarsel.

Ifølge katastrofeberedskabet skyldtes tsunamien en kombination af undersøiske jordskred fra vulkansk aktivitet nær vulkanøen Krakatau og en tidevandsbølge.