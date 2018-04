18 personer er døde i mulig påsat brand på karaokebar i Kina

Politiet mener, at en brand, der har dræbt 18 personer på en karaokebar i det sydlige Kina, er påsat.

Mindst 18 personer har tirsdag mistet livet i en brand på en karaokebar i Kina. Branden menes at være blevet påsat.

Det oplyser kinesisk politi ifølge det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

Yderligere fem blev såret i branden, der ramte en treetagersbygning i byen Qingyuan i Guangdong-provinsen i det sydlige Kina.

Politiets første undersøgelser tyder på, at branden blev påsat. Det oplyser Qingyuans offentlige sikkerhedsmyndigheder på det sociale medie Weibo.

- De offentlige sikkerhedsmyndigheder optrapper efterforskningen, lyder det på baggrund af mistanken om en påsat brand.

Politiet i Qingyuan modtog anmeldelsen om branden lidt over midnat tirsdag lokal tid. Branden var slukket klokken 00.55.

Dødelige brande er ikke et ukendt fænomen i Kina.

I 2015 kostede en brand på et plejehjem 38 mennesker livet. Det satte gang i en stor debat om brandsikkerheden i landet.

I dagene efter branden oplyste den kinesiske vagthund for sikkerhed, at bygningen blandt andet havde ringe brandudgange. Der var heller ikke nogen ordentlig nødplan i tilfælde af brand.

Sidste år blev 21 personer - heriblandt brandmænd og medlemmer af regeringen - anholdt som følge af branden i 2015.

Over 24 personer mistede sidste år livet i to brande i et nabolag i Beijing, hvor mange migranter holder til.

En af brandene ramte i november og kostede 19 personer livet. Den fik myndighederne til at begynde at rive usikre bygninger ned. Det betød samtidig, at en række indbyggere pludselig stod uden hjem.