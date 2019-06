17 civile er dræbt under jihadist-angreb i Burkina Faso

Bevæbnet gruppe har udført et angreb mod civilbefolkningen i Burkina Faso, oplyser landets forsvarsminister.

Jihadister har dræbt 17 civile i et natligt angreb i det nordlige Burkina Faso.

Det oplyser landets forsvarsminister, Cheriff Sy, natten til torsdag dansk tid.

- En bevæbnet terroristgruppe har udført et angreb mod civilbefolkningen i landsbyen Belehede, siger han i en meddelelse.

- Angrebet har kostet 17 mennesker livet.

Forsvarsministeren oplyser videre, at en "massiv" militær operation er under opsejling. Den skal finde frem til de ansvarlige for angrebet og sikre området.

Han opfordrer befolkningen til at være særligt opmærksomme og indberette al mistænkelig aktivitet.

Burkina Faso, der er en tidligere gransk koloni, har oplevet en stigning i dødelige angreb, som begås af en række forskellige jihadistgrupper.

Herunder Islamisk Stat (IS) og grupper, der har forbindelse til al-Qaeda.

Angrebene begyndte i 2015 i det nordlige Burkina Faso og har siden spredt sig mod hovedstaden Ougadougou og andre regioner.

I april blev 62 personer dræbt under et angreb, hvilket har skabt øgede etniske spændinger i landet.

Mere end 400 personer er blevet dræbt siden 2015, viser opgørelser.

Hundredvis af skoler i den nordlige del af landet er lukket som følge af urolighederne. Det skyldes blandt andet, at lærere har været mål for angrebene.

Mange børn og kvinder er flygtet fra det nordlige Burkina Faso til Ougadougou.

Burkina Faso grænser mod nord op til det konfliktramte land Mali.

I den centrale del af Mali har 38 personer desuden mistet livet under angreb mandag.

Ingen har taget skylden for angrebene, der var rettet indbyggere, der tilhører den etniske gruppe dogon.

Der er ifølge landets regering tale om angreb begået af "terrorister". Ifølge FN bliver den etniske vold stadigt værre i Mali.