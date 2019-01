14 skal for retten i Paris for Charlie Hebdo-angreb

Franske dommere anbefaler, at 14 mennesker stilles for retten i forbindelse med et jihadist-angreb i og omkring Paris i januar 2015.

Angrebene var blandt andet rettet mod det satiriske magasin Charlie Hebdo.

Angrebene på Charlie Hebdos redaktionslokale i Paris blev efterfulgt af et drab på en politikvinde i den nærliggende forstad Montrouge og et angreb i et jødisk supermarked.

I alt blev 17 mennesker dræbt af tre jihadister, som også alle blev dræbt.

De franske myndigheder har varetægtsfængslet 11 personer, som er mistænkt for at have hjulpet angriberne. Tre andre er efterlyst af politiet.

De anklagede har i henhold til fransk lov mulighed for at appellere beslutningen om, at de skal retsforfølges.

En dato for den omfattende retssag er endnu ikke fastsat. Den kommer til at finde sted, mere end fire år efter at brødrene Cherif og Said Kouachi dræbte 12 mennesker i Charlie Hebdos redaktionslokaler den 7. januar.

Dagen efter angrebet blev en politikvinde skudt ned og dræbt lidt uden for Paris af brødrenes medskyldige, Amedy Coulibaly, som også stod bag angrebet på et jødisk supermarked.

Han tog en større gruppe mennesker som gidsler og dræbte fire af dem, inden han selv blev skudt af politiet.

Samtidig blev de to brødre dræbt af politiet under et opgør i Dammartin-en-Goële nordøst for Paris.

Juridiske kilder siger, at en efterforskning af angrebene fortsætter - blandt andet i Yemen, som en af de to brødre besøgte i 2011.

Al Qaeda på Den Arabiske Halvø tog skylden for angrebene.