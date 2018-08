14 maoister dræbt i kampe med indiske sikkerhedsstyrker

I Indien er 14 maoister blevet dræbt i kamp med indiske sikkerhedsstyrker. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa, der citerer lokalt politi for oplysningen.

Det oplyses ikke, om der er sikkerhedsstyrker, som har mistet livet i kampene. De fandt sted i delstaten Chhattisgarh.

- 14 maoister er neutraliseret i skovene ved Sukma i en større operation, som blev sat i gang, efter at vi fik efterretninger om oprørsgrupper i regionen, siger lederen af kampene mod maoisterne i regionen, D.M. Awasthi, ifølge dpa.

Awasthi har fortalt nyhedsbureauet AFP, at der mandag foregik kampe med maoister andre steder i regionen, uden at han ville oplyse, hvor eller hvad resultatet af de kampe var.

Lokale medier skriver, at flere end 200 maoister deltog i skududvekslinger med sikkerhedsstyrker.

Indiske sikkerhedsstyrker er efter kampene gået i gang med at følge de maoister, som er flygtet dybere ind i skovene i området.

Maoistiske guerillagrupper i området anerkender ikke det indiske parlaments legitimitet. Gruppen mener, at den fører væbnet kamp på vegne af de fattige og marginaliserede i Indien.

Ifølge AFP angiver de maoistiske grupper særligt indfødtes rettigheder til land og ressourcer i området som årsagen til de nuværende kampe.

Instituttet South Asia Terrorism Portal anslår ifølge dpa, at 7910 mennesker - inklusive civile, militante og sikkerhedsstyrker - siden 2005 har mistet livet i kampe relateret til maoistiske grupper i Indien.

Regeringen i Indien har ifølge AFP fået kritik for at optrappe den militære konflikt med maoisterne. I stedet bør den fokusere på at udvikle mulighederne for at få et job og en bedre levestandard i regionen, lyder kritikken.