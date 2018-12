Siden lørdag har Vietnam været ramt af oversvømmelser, efter at kraftige regnskyl er skyllet ind over landet.

I alt 13 personer er omkommet i den centrale del af Vietnam, oplyser myndighederne.

Uvejret har også taget livet af flere tusind køer og høns. Det er faldet mere end 50 centimeter vand i nogle områder, og mere nedbør er forventet de næste dage.

- 13 personer har mistet livet, mens en person fortsat er forsvundet i Quang Ngai-provinsen, lyder det fra de lokale myndigheder.

Det er estimeret, at omkring 12.000 hektar landbrug er påvirket, og 160.000 husdyr er omkommet.

En landmand i Quang Nam-provinsen har tabt alle sine kyllinger i oversvømmelserne. Det har kostet ham titusindvis af dollar.

- Vandet har trukket sig tilbage, men omkring tusind af vores kyllinger er døde. Vi blev nødt til at samle dem ind for at begrave dem, fordi det begyndte at lugte, siger Nquyen Thanh til det statsejede medie Tuoi Tre.

Flere områder i den centrale del af landet er fortsat oversvømmet.