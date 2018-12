13 minearbejdere dør i eksplosion i tjekkisk kulmine

11 polakker og to tjekker er omkommet efter en metangaseksplosion i en mine 800 meter under jorden.

13 minearbejdere er blevet dræbt i en eksplosion i en tjekkisk kulmine.

Derudover er op mod ti personer kommet til skade i eksplosionen, der skete torsdag eftermiddag i en mine, der ligger mere end 800 meter under jorden.

Det tjekkiske, statsejede mineselskab OKD oplyser, at der er tale om en metangaseksplosion.

- 13 minearbejdere mistede livet i gårsdagens ulykke. 11 polakker og to tjekker, siger Ivo Celetjovskij, talsmand for OKD, på et pressemøde.

Minen ligger i byen Karvina i det østlige Tjekkiet 300 kilometer øst for hovedstaden Prag.

De fleste af de omkomne var polske minearbejdere fra et selskab ved navn Alpex, oplyser OKD.

OKD's administrerende direktør, Boleslav Kowalczyk, siger fredag morgen, at undersøgelserne af minen indtil videre er blevet udskudt på grund af forholdene i minen.

- Desværre er vi nået til et punkt, hvor det er umuligt at fortsætte, fordi der hærger en brand, og der er ingen sigtbarhed, siger han.

Den tjekkiske premierminister, Andrej Babis, rejser fredag morgen til området, hvor ulykken skete, sammen med den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Eksplosionen ved CSM-minen er en forfærdelig tragedie, skriver Tjekkiets premierminister i et tweet fredag morgen.

Ifølge det tjekkiske nyhedsbureau CTK er torsdagens ulykke den værste mineulykke i Tjekkiet siden 1990. Dengang mistede 30 minearbejdere livet i en brand i en mine nær Karvina.