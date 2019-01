100 eksperter opfordrer præsident Xi til at løslade canadiere

Diplomater og eksperter fra hele verden har underskrevet et brev, der opfordrer Kina til at løslade canadiere.

Mere end 100 akademikere og tidligere diplomater opfordrer i et brev Kina til at løslade to canadiere, der har været tilbageholdt siden december.

Det skriver nyhedsbureauet AP, der er i besiddelse af brevet.

Brevet er adresseret til Kinas præsident, Xi Jinping, og underskrevet af eksperter fra hele verden, der har arbejdet med Kina og kinesiske forhold i mange år.

De mener, at tilbageholdelsen af de to canadiere, Michael Kovrig og Michael Spavor, sender et bekymrende signal til alle, der arbejder med politik og forskning i Kina.

Over 20 af diplomaterne kommer fra syv forskellige lande, mens de mere end 100 eksperter og akademikere kommer fra 19 forskellige lande.

I løbet af december blev Michael Kovrig, tidligere diplomat og rådgiver fra tænketanken ICG, samt erhvervsmanden Michael Spavor anholdt i Kina.

De beskyldes begge for at have bragt Kinas sikkerhed i fare.

Anholdelserne fandt sted, efter den kinesiske finansdirektør for Huawei, Meng Wanzhou, blev anholdt i Canada 1. december. Det skete på anmodning fra USA, der ønsker hende udleveret til retsforfølgelse.

Siden da er tre canadiere blevet anholdt i Kina, mens en fjerde canadisk statsborger er blevet idømt dødsstraf i landet. En af de anholdte, læreren Sarah McIver, er dog siden blevet frigivet.

Kina benægter, at anholdelserne hænger sammen med Meng Wanzhou-sagen, mens Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, har kaldt Kinas tilbageholdelser for vilkårlige og dybt bekymrende.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.