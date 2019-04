100 år efter massakre venter Indien stadig på en undskyldning

Indien markerer lørdag 100-årsdagen for Amritsar-massakren, der er en af de værste grusomheder i britisk kolonihistorie - en ugerning, som Storbritannien endnu ikke har undskyldt for.

Under Jallianwala Bagh-massakren, som den kendes i Indien, åbnede britiske soldater uden varsel ild mod en ubevæbnet folkemængde og slog hundredvis af mennesker ihjel.

Antallet af dræbte er uvist. Opgørelser fra tiden, hvor Storbritannien var koloniherre i det kæmpestore og folkerige land, viser omkring 400 døde. Indiske myndigheder sætter tallet nærmere 1000.

Under et besøg i Amritsar i 2013 beskrev daværende premierminister i Storbritannien David Cameron massakren som "dybt skammelig", men en decideret undskyldning blev det ikke til.

I 1997 lagde dronning Elizabeth ll en krans på stedet. Men det var hendes mand, prins Philip, som stjal opmærksomheden ved at sige, at de indiske estimater for dødstallet var "meget overdrevne".

Tidligere i denne uge sagde premierminister Theresa May, at massakren er "et skamfuldt ar i britisk-indisk historie".

- Vi fortryder dybt, hvad der skete, og lidelserne, det forårsagede, sagde May.

Også hun undlod at sige undskyld.

Punjab-delstatens leder, Amarinder Singh, sagde efterfølgende, at Theresa Mays ord ikke var tilstrækkelige.

Ifølge delstatslederen er der brug "en utvetydig officiel undskyldning" for det "enorme barbari".

Amarinder Singh mødtes fredag med oppositionsleder Rahul Gandhi i Amritsar. Her deltog tusindvis af mennesker i en march til minde om ofrene.

Det er endnu uklart, om britiske repræsentanter vil deltage i lørdagens ceremoni i Amritsar.

Om eftermiddagen den 13. april 1919 var omkring 10.000 ubevæbnede mænd, kvinder og børn samlet i haven Jallianwala Bagh.

Mange var vrede over undertrykkelsen under det britiske kolonistyre, og anholdelsen af to lokale ledere havde udløst voldelige protester tre dage tidligere.

Brigadegeneral Reginald Edward Harry Dyer ankom med snesevis af britiske soldater, som blokerede havens udgange. Dernæst gav generalen soldaterne ordre om at åbne ild.

Mange indere forsøgte at flygte over de høje mure omkring haven. Andre hoppede ned i en åben brønd på stedet, mens soldaterne skød omkring sig.

Brigadegeneral Dyer, også kendt som Slagteren fra Amritsar, sagde senere, at det var en nødvendig foranstaltning. Han sagde videre, at skyderiet ikke havde til formål at sprede forsamlingen. Formålet var "at straffe inderne for ulydighed".

Mange historikere betragter massakren i 1919 som et vendepunkt, hvor det britiske kolonistyre i Indien blev undermineret, fordi den senere landsfader Gandhi og resten af selvstændighedsbevægelsen mistede tilliden til briterne.