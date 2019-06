Wroom wroom: Formel 1-bilen RB8 i videooptagelser på havnen

Fredericia: Mandag aften var lydniveauet på Fredericia Havn væsentligt højere end sædvanligt. Årsagen var, at Aston Martin Red Bull Racing havde fået lov at lave videooptagelser med deres V8-racer RB8 fra Formel 1-sæsonen 2012.

Aston Martin Red Bull var søndag i København, hvor man lavede et offentligt event med sit show car-team, der underholdt omkring 20.000 tilskuere ved Fælledparken.RB8 er en V8-racer fra Formel 1-sæsonen 2012. Den har vundet to mesterskaber og har en topfart på 335 km/t. Bilen går fra 0 til 100 km/t på under fire sekunder - den præcise tid afhænger af underlag og dæk. Den kan bremse endnu hurtigere. Fra 150 km/t til 0 på 1,3 sekunder. Dan Ticktum er netop fyldt 20 år. Han er medlem af Red Bull Junior Team, som er en række nøje udvalgte unge kørere, som er udset som fremtidens Formel 1-stjerner.

Optagelser fra flere vinkler

På forhånd havde havneselskabet ADP (Associated Danish Ports) indhentet tilladelser fra både politiet og Fredericia Kommune til at kunne lægge havnekaj til optagelserne. Da havnen er lukket område krævede det særskilte tilladelser i forhold til sikkerhed men også i forhold til støj i byen.

ADP fik for omkring en måned siden en henvendelse fra produktionsselskabet Shoot Happens i Valby, som ville høre, om det kunne lade sig gøre at få lov at lave videooptagelser på havnen med en Formel 1-bil.

Optagelserne foregik på havnefronten mellem Mærsk-skibene og containerne. På en strækning på omkring 400 meter kørte Dan Ticktum frem og tilbage en række gange for at få optagelserne i kassen. Der blev optaget video fra en Mercedes, som havde monteret et kamera på en lang arm på taget, fra en drone og fra en kameramand, som blandt andet stod oppe på et af Mærsk-skibene.