Weica er fortid - lejeboliger er på vej i Danmarksstræde

Fredericia: Seks store lejligheder vil efter planen være indflytningsklare inden udgangen af 2020 i Danmarksstræde.

Bag projektet står de to fredericianere Jesper Bendix og Emil Palm.

- Vi ejer de ejendomme, hvor Vero Moda og Sportsmaster har til huse, og vi har længe gerne villet gøre noget ved baghuset, som er den gamle lagerbygning til Weica. Vi har derfor søgt om at få lov at opføre en ejendom ud mod Danmarkstræde, hvor der vil være plads til seks boliger, siger Jesper Bendix.

Der vil være tale om et byggeri i tre plan med lejligheder i stue, 1. og 2. sal.

- Vi har arbejdet med planerne et par år. Vi vil gerne lave et kvalitetsbyggeri og havde i første omgang planer om, at der skulle være ni boliger. Det har været i høring, fordi det lå ud over de rammer, lokalplanen giver. Vi har ikke kunnet få det til at hænge sammen, og derfor har vi skaleret projektet ned, og vi holder os nu helt inden for lokalplanens rammer, siger Jesper Bendix.