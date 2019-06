Vrede i Vesterbrogade: Virksomheder føler sig tromlet ned

- Vi havde inden mødet hos spildevand bedt om, at der kunne være en person tilstede, som kunne træffe beslutninger. Det vil sige folk fra bestyrelsesen og fra kommunen. Men da vi mødte op, var der alene den projektansvarlige fra spildevand, to mand fra entreprenøren og en konsulent. Vi kunne komme af med vores frustrationer, men det er klart, at de personer blot gør deres arbejde, siger Bjarne Wetche og Helle S. Andersen.

- Vi havde intet hørt, før vi fik et brev med posten den 12. juni, hvor vi ugen efter var inviteret til et møde. Mødet var foranlediget af Business Fredericia, selv om det burde have været Fredericia Spildevand, der af sig selv havde indbudt, siger fotograf Helle S. Andersen, som har atelier i Vesterbrogade.

Fredericia: Det har kostet omsætning og kommer til at koste yderligere, når de erhvervsdrivende omkring Vesterbrogade skal se gaden gravet op i månedsvis. De er vrede og frusterede over håndteringen fra Fredericia Spildevands side.

Vi mener, at man af hensyn til, at det er byens store indfaldsvej bør udføre arbejdet hurtigere end det nu er planlagt. Man bør arbejde i tre-holds skift på Vesterbrogade.

Forstår ikke regnestykke

Efterfølgende har de været rundt hos de erhvervsdrivende i Vesterbrogade, som ikke kendte til mødet, og som ikke har fået orientering fra spildevand.

- Det burde jo ikke være os, der tager fat i alle dem, der bliver ramt. Det burde selvfølgelig være Fredericia Spildevand, som sørgede for i god tid at orientere, når de går i gang med så omfattende et projekt, siger Helle S. Andersen.

- Men rørene skal skiftes, så hvordan mener I, at det skulle være grebet an?

- For det første skulle vi have været inddraget langt tidligere. Vi har fået at vide, at vi jo bare kunne have kommet med vores indvendinger tidligere, men hvordan i al verden skulle vi kunne det, når vi intet vidste? Vi mener, at man af hensyn til, at det er byens store indfaldsvej, burde udføre arbejdet hurtigere, end det nu er planlagt. Man bør arbejde i tre-holds skift på Vesterbrogade, siger de.

Det blev afvist på mødet med spildevand.

- Begrundelsen var, at det havde man ikke råd til, men man har åbenbart råd til som kommune at trække et projekt så længe, at det resulterer i, at virksomheder må fyre folk. Det giver ikke mange point i de erhvervsmålinger, som man gerne vil være i toppen af, siger Bjarne Wetche.

De sammenligner situationen med den butikkerne i Middelfart har oplevet ved lukningen af den gamle Lillebæltsbro.