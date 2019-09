Voldvandring i Fredericia med quiz for militærhistoriske nørder

Fredericia: Museerne i Fredericia inviterer tirsdag 10. september kl. 18.30 til en voldvandring bygget op som en quiz omkring Fredericia Volds historie med stop flere steder. Voldmester Mikael Holdgaard Nielsen står for quizzen og guider rundt.

- Denne gang handler vores quiz om begivenheder knyttet til militærhistorien, og da quizzen er for nørder, er der i den grad skruet op for spørgsmålenes sværhedsgrad. Der vil være nørdede spørgsmål om alt fra svenskekrigene til Anden verdenskrig. Så er man i ordets bedste forstand en militærhistorisk nørd, eller ønsker man at blive én, så vel mødt i en nørdedyst i kampen om bind et til tre af Fredericia Fæstnings Historie, fortæller Mikael Holdgaard Nielsen i en pressemeddelelse om arrangementet.

Foruden de tre bind får vinderen titlen som Militærhistorisk Stormester det næste år frem. I 2020 bliver der igen dystet om titlen, når den svære historiequiz gentages på ny.

Vandring og quiz starter ved DSB's mindelund på Holstens Bastion og slutter ved Nørreport. Arrangementet er gratis.