Vidste du det om Thomas Bankes hold?: De er de bedste af de bedste

Det ungdomshold, som Thomas Banke træner, består af spillere fra årgang 2000 og 2001. Holdet spiller under navnet FC Fredericia, men holdet er en overbygning mellem Fredericia fF, Fredericia KFUM, Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening og Taulov/Skærbæk IF.

Holdet fører deres pulje i rækken, der hedder U19 Drenge Liga 2. FC Fredericia har et forspring på fem point inden deres sidste kampe. Dog har Varde IF, der ligger på andenpladsen, spillet en kamp færre end FC Fredericia.

3. Skolen før fodbold

At spille fodbold på det niveau betyder, at der skal ofres mange timer på træning og kamp. Det kan gå ud over de unges fokus på andre områder.

- Vi har haft et par spillere, som har erkendt, at de ikke kunne følge med i skolen. Her forklarer vi, at skolen skal de bruge resten af livet - både dannelsen og uddannelsen. Der gælder det om at holde tungen lige i munden, så man ikke bliver for ambitiøs på egne vegne på kort sigt og får gjort nogle unge menneskers valg dårligere i forhold til deres livssituation, siger Thomas Banke.