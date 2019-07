Venner har indtil videre cyklet 14.000 kilometer på deres jordomrejse - og de har ingen hjemrejsedato

Man kan spørge de lokale om vej til et supermarked, og uden tøven siger de, at man skal sætte sig på deres motorcykel, og man får et lift - fuldstændig uden forpligtelser.

Vennerne Emil Fammé Hansen (tv) og Nicklas Flenø Mikaelsen (th) er på vej jorden rundt. På cykel. Her ses de under forberedelserne hjemme i Fredericia, januar 2018. I september samme år drog de afsted og er nået langt nu. Emil og Nicklas har blandt andet besøgt Indien, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Singapore og Indonesien. Senere venter Filippinerne, Australien, på New Zealand og Cook Øerne, i Argentina, Chile, Peru og Bolivia. Arkivfoto: Morten Kiilerich

- For os er det en vanesag. Ganske vidst savner man sit eget sted, men det hele bliver ren rutine. Man tænker ikke længere over, at det skulle være besværligt. Vi har tasker til bestemte ting, og det er efterhånden super let at huske.

For eksempel over dét at rejse let.

- For det andet er der utrolig meget tænketid på cyklen. Vi snakker ikke konstant sammen, så der er masser af tid til at lade tankerne køre derudaf.

Fattige giver mest

Blandt andet tanker gjort om den gæstfrihed, der møder fredericianerne:

- Gæstfrihed er en af de ting, vi oplever allermest herude. Først kan det virke overvældende, og man tænker, at der kunne ligge noget bag. Men sådan er folk bare herude. Det kan være alt fra et lift, eller at lastbilerne/scootere kommer med vand og frugt. Vi oplever tit, at en forbipasserende lige har været inde for at købe en kold vand til os og efterfølgende kører op på siden af os med den.

- Man kan spørge de lokale om vej til et supermarked, og uden tøven siger de, at man skal sætte sig på deres motorcykel, og man får et lift - fuldstændig uden forpligtelser. De byder en ind i deres hjem, de tilbyder vand, te og alt andet, hvad de har, beretter de cyklende venner:

- Og sjovt nok er det de folk, der har mindst, der giver mest.