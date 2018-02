Vejle-socialdemokrat stadig imod motorvej øst om Billund - borgmester vil vente og se

Vandel/Randbøl: Vejdirektoratet offentliggjorde for nyligt et interaktivt kort, som giver det hidtil mest detaljerede indblik i, hvor en eventuel ny midtjysk motorvej kan komme til at ligge.

Kortet viser én mulig linjeføring, der går vest om Billund og to, der drejer øst om på hver sin side af Vandel, men det ændrer hverken på, hvordan Vejle-borgmester Jens Ejner Christensen (V) eller Søren Peschardt (S) forholder sig til projektet.

- Jeg har den samme holdning, som jeg altid har haft, og det er, at vi skal afvente VVM-redegørelsen, før vi tager stilling til, hvilken linjeføring, der er bedst, siger Jens Ejner Christensen.

Han holder derved alle muligheder åbne. Også de, der sender motorvejen øst om Billlund og gennem naturområder, som mange lokale i øjeblikket kæmper for at skåne.

- Det er vanskeligt at gradbøje natur. Der kan jo også være flot natur vest om Billund, som borgerne der er glade for, og jeg vil holde mig fra at vurdere, om noget natur er bedre end andet, siger borgmesteren.