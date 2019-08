Vandet er ved at være væk: Brandfolk er rustet til mere vand i dag

- Det laver alt for store bølger, og det laver større skader hos dem, der bor på vejene. Når du kører stærkt igennem vandet, laver det bølger. Det kan få det til at vokse 10-15 centimeter. Så kan det rende ind i husene. Så hvis man skal køre igennem, skal man gøre det forsigtigt, siger Jan Møller.

Mange steder blev bilister overrasket af vandmasserne, men Jan Møller mener også, at mange kørte for hurtigt gennem vandet i Fredericia.

- Vi har nok ikke fået alle meldinger ind. Men på et tidspunkt havde vi 18-20 veje, hvor det blev meldt ind, at der var vand. Nogle steder var det en halv til en hel meter. I Købmagergade sejlede de rundt i kajak, og det siger lidt om, at det er en anden mængde, end vi plejer at få, siger Jan Møller.

- Det meste vand er ved at være væk, men der vil være kældre og haver med vand, der ikke kan løbe væk. Her må man kontakte forsikring og få skadeservice ud, siger Jan Møller.

For ud over de massive mængder regn i Fredericia var mandskabet også beskæftiget med mange andre opgaver i området, fortæller operationschef Jan Møller.

Vand i ko-stalden på Fyn

Trekantbrand havde også mandskab til campingpladsen i Vejlby Fed. Der var 40-50 centimeter vand over hele campingpladsen, og Beredskabsstyrelsen blev tilkaldt for at pumpe vand. til for at pumpe der. En landmand i Kauslunde havde en halv meter vand i hele stald, hvor der var køer, og her blev der også skaffet pumper.

DMI har igen varslet skybrud torsdag, varslet er gyldig fra klokken 11 til 20. Jan Møller holde øje med radaren og ser, hvordan det udvikler sig.

- Vi kan ikke planlægge os ret meget ud af det. Men folk er advaret, og vi er klar, siger operationschefen.