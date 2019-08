UngFredericia fylder 20 år

- Jeg synes, at det er fantastisk, at vi igennem 20 år har haft en skole specielt henvendt til elever, der gerne vil tage en 10. klasse. Årgangen kan være med til at gøre de unge mere afklaret omkring valg af ungdomsuddannelse, siger formanden for uddannelsesudvalget, Pernelle Jensen i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt for os som skole at tilrettelægge skoleåret, så vi sikrer, at eleven får det maksimale udbytte af skoleåret, så de efterfølgende er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse, siger skole- og ungdomsskoleleder, Søren Pedersen.

Vigtige medspillere

Et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), erhvervsskolerne og industrien er vigtige elementer i den nye struktur, som eleverne møder på skolen, når sommerferien slutter lige om lidt.

- Det er enormt vigtigt, at vi i skolen sørger for at give vores unge indsigt i alle de karrieremuligheder, der findes, når de har afsluttet folkeskolen. Derfor er jeg rigtig glad for, at UngFredericia har inddraget erhvervslivet i den nye struktur, siger Pernelle Jensen.

100 forventningsfulde elever begynder på mandag i 10. klasse, og skolen oplever i år en stigning i andelen af elever, som ønsker at gå i 10. klasse i Fredericia Kommune.

En del elever fra Middelfart vælger også at tage turen over bæltet for at gå i 10. klasse i Fredericia.