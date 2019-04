Uheld på glat Lillebæltsbro gav timelang kø i myldretiden

OPDATERET: Vejdirektoratet melder omkring klokken 8.45, at trafikken ved Lillebæltsbroen nu igen er normal.Omkring klokken 6.45 spærrede et uheld delvist den Ny Lillebæltsbro, og siden kunne trafikken kun passere i en vognbane. Politi og redningsmandskab arbejdede på stedet, og trafikken kunne fortsat passere broen, men uheldet gav anledning til en voksende kø på den jyske side af broen i retning mod Fyn. På et tidspunkt var den forlængede rejsetid oppe over en time.

Det oplyser Vejdirektoratet, som klokken 7.29 til gengæld meddeler, at oprydningen efter uheldet er afsluttet. Trafikanter i retning mod Fyn skal dog fortsat forvente ekstra rejsetid, vurderer Vejdirektoratet.

- Vores kort beregner, at der fra sammenfletningen ved Fredericia og til Middelfart - altså hen over broen - er seksten minutters længere rejsetid end normalt. Og så er der lidt kø både fra syd og fra nord hen til sammenfletningen, så trafikanterne kan nok forvente op til en halv times længere rejsetid end normalt. Vi kan i hvert fald godt se på vores kameraer, at der er tæt trafik, fortæller Camille Eghøj, der er vagthavende ved Vejdirektoratet torsdag morgen.

Hun forventede ved samme lejlighed, at trafikken ville være normal igen, når myldretiden var ovre. Det holdt stik, da Vejdirektoratet, klokken 8.45 kunne melde, at trafikken på strækningen igen er normal.