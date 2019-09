Udvalgsformand slår fast efter kritik: Vi har ikke råd til springvand

Byrådspolitikerne står over for at skulle flytte rundt på 95 millioner kroner for at få råd til velfærd, og så vil Christian Bro (S) ikke gå ind at bede om penge til springvand. Han er skuffet over, at partikollega ikke tog kontakt til sin gamle gruppe med sin kritik af beslutningen om at slukke springvand.

Fredericia: Det bunder i manglende kendskab til fakta, når en af Socialdemokratiets nestorer, Henning Due Lorentzen, rækker ud med kritik af egne partifæller og det øvrige byråd i spørgsmålet om at slukke byens springvand.

- Pengene er der ikke. Jeg vil ikke være den, der går ud og prioriterer springvand frem for velfærd, og det er vi enige om i den socialdemokratiske gruppe. To gange har vi stemt om det, og begge gange har vi været enige om, at vi ikke har råd til at renovere springvandene. Vi er også trætte af det, men når vi ikke har råd, så er der ikke andet at gøre, siger formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S).

Han ærgrer sig over, at den tidligere viceborgmester og mangeårigt byrådsmedlem Henning Due ikke valgte at gå til sine partifæller med kritikken.

- Det havde klædt ham at gå direkte til os og ikke til Fredericia Dagblad. Vi har truffet beslutningen, og der er ikke planer om at ændre den, siger Christian Bro, som ikke forstår, at Henning Due Lorentzen som tidligere socialudvalgsformand ikke kan følge sine partifællers prioritering af velfærd.

- Han mener, at der burde kunne findes de nødvendige midler uden at det rammer velfærden?

- Det er muligt, men sådan er det ikke. Det er mange penge, vi skal finde, hvis springvandene skal holdes i gang, siger Christian Bro.