Tyve stjal ni hjulbolte - pludselig kunne Carstens bil ikke køre

Fredericia: Tirsdag morgen startede rigtigt skidt for 58-årige Carsten Christensen. Han bor i Sønderparken, og da han kort før klokken seks satte sig ud i sin BMW for at sætte kursen mod arbejdspladsen, flyttede bilen sig overhovedet ikke. Et kig på bilens bagende afslørede årsagen.

Hvis den skyldige findes, kan personen straffes med fængsel i op til otte år. Straffen kan gives til den, 'der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed'. Sådan lyder det i straffeloven.

Dyre fælge

Det er langt fra første gang, at der har været tilfælde af løsnede hjulbolte i Fredericia. I juni skrev Fredericia Dagblad om 24-årige Louise Sunny Pedersen, der opdagede løse hjulbolte på sin bil, da hun kom kørende mod Vejle fra Fredericia.

For Carsten Christensens vedkommende manglende der i alt ni ud af bilens 20 hjulbolte. Den 58-årige fredericianer tror ikke selv på, de er blevet fjernet for, at hjulene skulle falde af, når han kørte i sin bil.

- Jeg tror, de har taget boltene for at få fingrene i fælgene, men så er de sikkert blevet forstyrret. Hvorfor tage alle fem hjulbolte (på et hjul, red.), hvis det ikke var med formålet om at stjæle fælgene, spørger Carsten Christensen retorisk.

På BMW'en sidder fælge til flere tusinde kroner, og Carsten Christensen er rigtig ærgerlig over, at han ikke kan have sine ting i fred. Han er dog allermest glad for, at der ikke skete noget med bilen - eller ham selv, hvis det var endt med, at bilen kunne have kørt fra parkeringspladsen tirsdag morgen.