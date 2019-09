Tyve forsøgte at komme ind i virksomhed - men porten gav sig ikke

Fredericia: Søndag eftermiddag opdagede en anmelder, at ukendte gerningsmænd havde forsøgt at bryde ind til en virksomhed på Eske Hedegårdsvej i industriområdet i Taulov.

- Noget i porten til terminalen er bøjet, og de har forsøgt at bryde den op. Men de er ikke kommet ind, lyder det fra Finn Ellesgaard Nielsen, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.

Hvad der er forsvundet - hvis noget overhovedet - og hvordan gerningsmænd er kommet ind i en villa på Prangervej, er der meget lidt og noget nær ingen informationer omkring. Sydøstjyllands Politi beretter på døgnrapporten om et indbrud begået søndag 18.06.

Her har der været ubudne gæster i en villa på Prangervej, men de videre omstændigheder kendes altså ikke.

På Vesterbrogade blev en 34-årig mand stoppet klokken 08.22 søndag morgen. En patrulje mistænkte manden for at være påvirket af enten stoffer eller medicin, og deres mistanke viste sig at holde stik. Manden, der er fra lokalområdet, er hvert fald blevet sigtet.