Tyve brød badeværelses-vinduerne op - stjal elektronik

Fredericia: Sydøstjyllands Politi har det seneste døgn fået anmeldelser om to indbrud i Fredericia. Onsdag klokken 15.30 kom anmeldelsen fra Havepladsvej. Her konstaterede anmelderen, at et badeværelsesvindue var blevet brudt op, men det er stadig uvist, hvad der er forsvundet fra villaen.

Klokken 1.56 natten til torsdag gik en alarm på Teglværksvej. Årsagen var et knust badeværelsesvindue. Fra villaen er der blevet stjålet en spillekonsol og en bærbar pc.

Derudover melder døgnrapporten om en enkelt bilist, der ikke havde papirerne i orden. Klokken 17.40 på Prangervej blev en 32-årig mand stoppet af en patrulje. Det viste sig, at han kørte bil, selvom han ikke måtte, hvilket han blev sigtet for.