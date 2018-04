Tyrkisk chauffør dømt mindre end 24 timer efter anholdelse

Skærup: En 47-årig tyrkisk chauffør blev tirsdag eftermiddag idømt 30 dages fængsel ved retten i Kolding for at have medvirket til at overtræde straffelovens §175. Det er en paragraf, der omhandler at give urigtige oplysninger i et dokument. Den 47-årige chauffør blev samtidig udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen startede den 16. april 2018, da Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd standsede en tyrkisk lastbil ved Rasteplads Skærup ved Vejle.

- Chaufføren viste patruljen fra Tungvognscentret en turtilladelse og et fragtbrev, der dokumenterede, at han havde kørt med varer fra Tyrkiet til Danmark, men en nærmere undersøgelse viste ret hurtigt, at det ikke kunne være rigtigt, fortæller specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi. Chaufføren blev derfor dagen efter fremstillet i grundlovsforhør.

Chaufføren blev dømt for at have skrevet falske oplysninger på turtilladelsen.

- Og da den tyrkiske chauffør erkendte sig skyldig, kunne han derfor blive dømt med det samme, og han modtog efterfølgende dommen, oplyser Pernille Moesborg.

Den 47-årige chauffør blev fængslet efter dommen og skal sidde varetægtsfængslet, indtil han kan udsendes af landet.