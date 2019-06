Tunnel lukket frem til august - næste stop Vesterbrogade

Der skal køres rundt om Holstensvej resten af sommeren, mens der arbejdes på den nye regnvandsledning frem til Jernbanegade. Den lovede åbning til juli er aflyst, mens arbejdet fortsætter sommeren over, så der kan åbnes for trafik lige efter sommerferien.

Fredericia: Hvis man havde håbet, at det var slut med omkørsel ad Holstensvej fra Strandvejen 1. juli, bliver man skuffet. Fredericia Spildevand og Energi har besluttet at holde strækningen under jernbanebroen og Prangervej lukket endnu nogle uger for at kunne få gravet ledningen ned i krydset Jernbanegade-Indre Ringvej.

- Det betyder, at vi har folk til at arbejde i hele industriferien, så vi kan være færdige til, sommerferien er slut til august. Vi vurderer, at det giver mest mening, fordi vi så ikke skal oprette omkørsel igen efter sommerferien, siger Jakob Rasmussen, afdelingsleder ved Fredericia Spildevand og Energi.

Beslutningen betyder, at bilisterne frem til august må indstille sig på at skulle køre via Norgesgade til Nørrebrogade-kvarteret.

Når den omkørsel er slut, venter nye omkørsler ved Indre Ringvej.

- Vi ved godt, at det kan virke generende, men vi er nødt til at spærre hele vejbaner af, når vi graver, siger spildevandsdirektør Søren Hjortsø Kristensen.