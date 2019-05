Trods protester fra beboere på Argentinervej: - Det er som sådan en helt almindelig plansag

Fra ide til plan

2015:



Juli: Fredericia Kommune køber det store areal i Sønderskov, hvor der udlægges 37 parcelhusgrunde. Arealet køber Fredericia Kommune for 11 millioner kroner af Mogens Ussing.



21. september: Bustur med by- og teknikudvalget, økonomiudvalget og Enhedslisten. Politikerne præsenteres for en række områder, som har potentiale for at kunne udvikles til nye attraktive boligområder - herunder Sønderskov.



6. oktober: Opfølgende temamøde med by- og teknikudvalget, økonomiudvalget og Enhedslisten, hvor områderne drøftes.



7. december: Byrådsmøde. Dagsordenspunkt: Potentielle nye boligudlæg i Kommuneplan 2017-2029. Byrådet godkender, at udvalgte områder (inkl. Sønderskov, v. Røjborgvej / Kolding Landevej / Argentinervej) medtages i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen.



2016:



Februar: 37 kommunale byggegrunde sættes i udbud på Argentinervej. Interessen er stor.



Juni: De første villaer begynder at blive bygget.



2017:



6. marts: Byrådsmøde. Dagsordenspunkt: Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune. Byrådet godkender, at der udlægges en ny kommuneplanramme E.B.18 Boligområde ved Sønderskov, mellem Røjborgvej og Argentinervej.



12. juni: Byrådsmøde. Dagsordenspunkt: Tillæg til Planstrategi 2015 - Udviklingsområder i kystnærhedszonen (forslag). Byrådet godkender planstrategitillægget (forslag).



9. oktober: Byrådsmøde. Dagsordenspunkt: Tillæg til Planstrategi 2015 - Udviklingsområder i kystnærhedszonen (endelig). Byrådet godkender det endelige tillæg til Planstrategi 2015. Herefter sendes ansøgning om optagelse i Landsplandirektiv for udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen.



4. december: Byrådsmøde. Dagsordenspunkt: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune. Byrådet godkender, at kommuneplanramme E.B.18 Boligområde ved Sønderskov, mellem Røjborgvej og Argentinervej bortfalder, og udtages af endelig Kommuneplan 2017-2029.



2018:



December: Status er, at 32 af 37 grunde på Argentiner vej er solgt.



2019:



Januar: Forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen offentliggøres. Høringsfristen udløb den 18. marts 2019.



15. maj: Naboer får brev i e-boks om ideer og forslag til et kommuneplantillæg, der vil gøre det muligt at opføre boliger i området mellem Røjborgvej og Argentinervej.