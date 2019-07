Tre yngre mænd fra Nordjylland anholdt og sigtet for tyveri af båd

Fredericia: Det var efter alt at dømme tre yngre mænd fra Nordjylland, der stod bag det bådtyveri, som førte til en længere politiaktion natten til tirsdag.

I hvert fald anholdt og sigtede politiet tirsdag tre mænd på henholdsvis 22, 23 og 29 år, som skulle have stjålet en båd og en trailer ved Damsbovej. Senere blev båden fundet i flammer ved ammoniakhavnen på Nyhavevej, mens bådens motor var fjernet og blev fundet i en bil.

Ifølge Ole Eckholdt fra Sydøstjyllands Politi har den ene af mændene erkendt tyveriet, og politiet mener, at der er beviser nok til at afsløre, at de to andre personer også er skyldige.

Alle tre er sigtede, men de blev løsladt efter afhøring.

På den seneste døgnrapport fra politiet står der desuden, at der mellem søndag og mandag været forsøg på indbrud i et hus på Langesøvej i Erritsø. Her er et køkkenvindue forsøgt opbrudt, men der er ikke noget, som tyder på, at gerningsmanden har haft held med at komme ind i huset.