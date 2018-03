Fredericia: Lagrene på Carlsberg er ryddet - som i helt støvsuget - for påskebryg.

Den over 100 år gamle Tuborg Påskebryg blev for første gang brygget i Tuborg bryggerierne i Hellerup i 1906, men er siden 1979 blevet brygget i Fredericia. Den populære højtidsøl ser ifølge Carlsberg ud til at sælge mindst 2.000.000 liter i år. Det er det bedste resultat siden 2015.

- Tuborg Påskebryg har solgt 25 procent mere på nuværende tidspunkt end sidste år. Desværre betyder det, at vi løber tør for Tuborg Påskebryg i dag. Der er ikke flere påskebryg på dåse nu. For at sikre, at barer og restauranter har påskebryggen i påskedagene, sælger vi de sidste flaskeøl til landets barer og restauranter. Det betyder, at de flasker, der er i butikkerne nu, er de absolut sidste, fortæller Carlsbergs pressechef Kasper Elbjørn.

Carlsberg forventer, butikkerne løber tør i næste uge.