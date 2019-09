To butikker slår pjalterne sammen

Fredericia: Skræddersyede kjoler, det fineste stof og overkommelige priser. Det er hele tre ting på én gang, som to af Fredericias butikker fremover vil samarbejde om at levere.

I Tekstil & Interiør præsenterer Benedikte Jessen en lang række eksklusive og fine stoffer og tekstiler til boligen. Herunder attraktive og kendte designs som ikke findes ret mange andre steder.

- Jeg møder mange kunder, som gerne vil have tøj syet af det fine stof. Men de kan ikke selv. Dem har jeg sendt ned til Raida, siger Benedikte.

Raida Algorbawi står bag butikken Danstyles på hjørnet af Dalegade og Jyllandsgade, i den østlige ende af Axeltorv. Her sælges og sys tøj - især kjoler.

- Benedikte og jeg mødte hinanden for nogle år siden og faldt i snak, fortæller Raida.

De to kvinder mødtes i forbindelse med et bryllup på Varmestuen, hvor Benedikte var ansat, og Raida leverede en brudekjole. Da de senere mødtes i Benediktes butik, faldt de i snak om fælles interesser og begejstring for tekstiler og tøj.

- Vi snakkede løs i et par timer, siger Benedikte og får Raida til at grine.