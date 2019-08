Tidligere patient kæmper for Stig Gerdes: - Enten hader man Stig, eller også elsker man ham

Nan Høeg vidnede til fordel for Stig Gerdes ved retsmødet mandag. Hun håber, at han genvinder tilladelsen til at arbejde som læge. Foto: Peter Friis Autzen

Nan Høeg er på barrikaderne for Stig Gerdes. Hun kæmper både mod, hvad hun ser som et justitsmord, og for at få sin favorit-læge tilbage.

Kolding: - Det er bare ikke rimeligt. Hans forseelse er jo en bagatel. Nan Høeg fra Fredericia var mandag i vidneskranken, da Stig Gerdes og Styrelsen for Patientsikkerhed tørnede sammen ved Retten i Kolding. Hun er en af kræfterne bag Facebooksiden "Giv os vores læge Stig Gerdes tilbage", og mandag var hun indkaldt af Gerdes' advokat for at sætte et par ord på, hvordan Stig Gerdes er som læge. - Enten hader man Stig, eller også elsker man ham, siger Nan Høeg i en pause efter sit vidneudsagn. Hun har været patient hos Stig Gerdes næsten hele sit liv - lige fra hun var ørebarn som lille. - Stig går bare ind i en. Han siger tingene ligeud, og man ved, hvor man har ham, lyder det fra Nan Høeh. Facebook-støttesiden følges af omkring 2600 mennesker.

Ville skifte tilbage Nan Høeg ville ikke tøve med at skifte tilbage til Stig Gerdes, hvis han igen fik autorisation og praksis. - Han gjorde jo det rigtige i Karina-sagen. Han spurgte godt nok ikke om lov først - men han gjorde det rigtige for hende som patient. Det er ikke retfærdighed at tage hans autorisation, siger hun. Hvad ville du synes var en rimelig straf for hans forseelse? - Han kunne få en påtale. Hans forseelse er jo en bagatel! Men jeg tror ikke på, at straffen her kun skyldes Karina-sagen. Stig er jo ikke ligefrem konfliktsky, og mange har et horn i siden på ham. Hans udtalelser om blandt andet HPV-vacciner har spillet ind, tror jeg. Jeg tror, at nogen har siddet og ventet på, at han skulle træde bare lidt ved siden af, siger Nan Høeg. Der falder dom i sagen mellem Stig Gerdes og Styrelsen for Patientsikkerhed 30. september.