Torben og Mie Nielsen sidder her på en stor seng der måler fire gange fire meter - her er sikkert plads til mange flere end de to. Foto:Yilmaz Polat

Mie og Torben Nielsen er indehavere af den erotiske natklub Tucan Club ved Almind. De er stolte af deres virksomhed og ikke bange for at stå frem.

Almind: - Hvis nogen spørger, hvad jeg gerne vil huskes for, er det, at jeg turde gøre noget, der er tabu, fordi jeg brændte for det. Og at jeg ikke er bange for andres meninger, forklarer Mie Nielsen. Hun ejer den erotiske natklub Tucan Club ved Almind sammen med Torben Nielsen, som mange sikkert kender fra hans tid som ejer af tøjbutikkerne "Torben klær dig" i Egtved, Bredsten og Billund. Han har samme holdning til livet som Mie Nielsen: - Jeg lever, som jeg føler, jeg har lyst til og har aldrig villet tage hensyn til, om andre anerkender det, siger han. For mange er virksomheden, som Mie og Torben står bag - og samtidig frimodigt står frem med, indhyllet i en masse tabuer. Her beskriver ord som gloryhole, dark room, hardcore, tantra, porno, og swinger hverdagen og virksomhedens idégrundlag. Men hverken Torben eller Mie Nielsen gemmer sig bag fordomme. Tværtimod. De står frem og blotter gerne det, som de mener er ganske udramatisk og en naturlig del af deres livsopfattelse. - Ligesom alle mulige andre erhvervsdrivende, er vi da stolte af vores virksomhed, så hvorfor skulle vi ikke vise den frem, siger de to virksomhedsejere. Og Torben Nielsen supplerer: Vi har jo ingenting at skjule.

Foto: Yilmaz Polat Mie Nielsen viser blandt andet rum frem, hvor der er de såkalde glory holes. Et glory hole er et hul i en væg, hvor man kan stikke sin penis ind og håbe på, at der er nogen i værelset ved siden af, der tager affære. Foto:Yilmaz Polat

Noget fra begge verdener Mie og Torben Nielsen er udover at være partnere i deres frække business, også ægtepar, kærester, forældre, swingerpar og værtspar. De deler det hele med hinanden, går gennem tykt og tyndt sammen, og betragter hinanden som bedste venner, hvilket de har gjort i mere end 17 år. Og selvom man ikke lige skulle tro det, så er de faktisk meget monogame, når altså bare det ikke handler om porno. - Jo, vi er er meget monogame og jeg kan godt blive ret jaloux, men når vi træder ind i pornoens verden, så er det andre regler der gælder, siger Mie Nielsen. - Men vi er altså også helt almindelige mennesker. Det hele handler jo ikke om erotik. For eksempel spiller vi ret meget golf i Hedensted og derigennem har vi fået nogle ret gode venner, der udmærket kender til vores erhverv, siger Mie og Torben Nielsen. Begge føler sig privilegerede over, at de har mulighed for at kombinere deres arbejde med deres passion, erotikken.

Foto: Yilmaz Polat I rummet hvor tantrasex er på programmet, ser man et vægalter, der er lavet af en ung kvinde med forbindelse til natklubben. Foto: Yilmaz Polat

Var selvstændige før - Vi har jo faktisk kunnet kombinere alt det, vi står for, har erfaringer med og talenter for her i Tucan Club, konstaterer parret., De var begge selvstændige, før de mødtes. Mie har blandt andet været blomsterbinder på Lolland og senere i Juelsminde, og som før nævnt har Torben ejet flere tøjbutikker på egnen. Sammen har de også drevet en virksomhed der importerede tøj, inden de for 12 år siden bestemte sig for at kombinere deres passion for det erotiske med deres talent for at drive egen virksomhed. I dag er resulteret den erotiske natklub Tucan Club, hvor der kan swinges, hvor mennesker mødes og hvor frække fantasier kan udleves i trygge rammer.

Foto: Yilmaz Polat Rundt omkring i klubben er der påmindelser om, at man bedes være helt stille imens man bevæger sig rundt mellem de forskellige rum. Foto:Yilmaz Polat

De første i landet Ifølge Mie og Torben Nielsen er de i dag, efter mere end 17 år sammen, endnu mere forelskede, hvilket de blandt andet tilskriver, at de har givet hinanden frihed til at leve deres erotiske drømme ud. Naturligvis har de også konflikter, men de forklarer, at de gør meget ud af, at italesætte alt med hinanden og få klaret udfordringerne henad vejen. Sammen har de også stået for at udbrede kendskabet til en verden, der for mange er både ukendt og uartig. De fortæller, at de er de første og eneste i Danmark, som har stået frem som par og ejere af en swinger- og erotisk natklub. Og de er stolte af, at mange flere i dag har fået større kendskab til en verden, der slet ikke er så "farlig" og "beskidt", som nogen vil gøre den til.