Stig Gerdes inden retssag: Styrelsen gik imod bedre vidende

Den tidligere læge fra Fredericia gør klar til at kæmpe for at få sin autorisation tilbage. Det endelige oplæg til retssag er nu klar.

Fredericia: Den tidligere Fredericia-læge, Stig Gerdes, ser frem til endelig at komme i retten og udfordre Styrelsen For Patientsikkerhed, der i januar 2017 inddrog hans autorisation.

Gerdes har fra starten anfægtet styrelsens argumenter og metoder. Og modstanden er ikke blevet svagere nu, hvor hans advokat, Anders Quistgaard, har udfærdiget det endelige oplæg til retsopgøret.

Han skriver blandt andet, at styrelsen har inddraget Stig Gerdes' autorisation "mod bedre vidende". Dermed beskyldes styrelsen for ikke bare at have handlet forkert, men for at have gjort det med vilje.

- De ville have mig ned med nakken, har Gerdes tidligere udtalt med henvisning til, at han gjorde sig ud til bens med sin modstand mod HPV-vacciner.

Gerdes forventer ikke med genoptage sit lægearbejde, selv hvis han genvinder autorisationen. Dertil er han både for gammel og for syg af prostatakræft. Men muligheden for oprejsning og muligheden for at bruge lægetitlen i forbindelse med sine debatindspark får ham til at kæmpe. Han ønsker desuden styrelsen stækket, fordi den i hans øjne skræmmer læger fra at deltage i debatten og fra at behandle optimalt.