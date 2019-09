Stærke plastre skræmmer: 55 unge er i behandling for et misbrug

Morfin i forskellige forklædninger misbruges i Fredericia og i andre byer. I misbrugscentret har man aktuelt knap 20 unge under 25 år i behandling for morfinmisbrug. Blandt de nye misbrugere tager man afstand fra at misbruge det kraftige stof fentanyl, som findes i morfinplastre. Det er for farligt. Arkivfoto: Peter Friis Autzen