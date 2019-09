Sprogcenter opsiger ni medarbejdere - men vil gerne fortsætte arbejdet i Fredericia

- Der er en forståelse for, at sådan er det, og de, der har været i lige præcis det her game før, har prøvet det tidligere. Det er sådan, det er, når der er overgang fra en udbudsperiode til en anden.

- Det er fuldstændig normal procedure hos os - ligesom det er i sprogcenterverdenen i øvrigt og på andre virksomheder, når man har en opgave, som udløber til en særlig dato. For at være sikre på, at vi har opgaver til de mennesker, vi har ansat, så laver vi en opsigelse, som udløber med opgavens bortfald. Det er også det, vi desværre har været nødt til gøre i denne her omgang, siger direktøren for A2B Lars Raun.

31. december udløber A2B's opgave, hvor de siden efteråret 2015 har været hyret af Fredericia Kommune til at undervise voksne nydanskere i dansk, der hjælper dem mod job eller uddannelse, samt opkvalificering inden for blandt andet læsning og matematik og engelsk.

Vil gerne blive

A2B åbnede sprogcenter i Fredericia i oktober 2015 på hjørnet af Vendersgade og Jyllandsgade, hvor det fortsat ligger. Lars Raun fortæller, at medarbejderne fik besked om opsigelsen i august, men han håber, at A2B kan få lov til at fortsætte arbejdet i byen ved at vinde et kommende udbud.

- Vi har selvfølgelig et håb om, at vi skal løse opgaven fremadrettet også efter nytår, men det er endnu uafklaret, siger Lars Raun, der ikke er klar over, hvornår en ny udbudsrunde offentliggøres i Fredericia.

Fredericia Dagblad har via Fredericia Kommune forsøgt at finde ud af, hvornår et eventuelt nyt udbud offentliggøres, men grundet ferie hos en specifik medarbejder har det ikke været muligt i denne uge.

A2B, der har hovedkontor i Aarhus, driver også sprogcentre 11 andre steder i landet.