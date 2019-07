Sønner blev jagtet og slået af en stor gruppe børn og unge: Uro og utryghed får Louise til at flytte fra Korskærparken

En tiltagende følelse af utryghed ved at bo i Korskærparken betyder, at Louise Selmer nu har besluttet at flytte fra boligområdet. - Jeg syntes, her var hyggeligt og fred og ro, da jeg flyttede herud.

- Jeg har egentlig altid forsvaret at bo i en ghetto, for jeg syntes, her var hyggeligt og fred og ro, da jeg flyttede herud. Der er egentlig en god stemning blandt de voksne, men det er de unge, der laver rav i den, og det er dem, der skaber utryghed. Sådan et sted skal jeg ikke bo. Så kan jeg godt blive lidt træt af, at jeg har forsvaret at bo i en ghetto og gået og bildt mig selv noget ind, siger Louise Selmer, der flyttede til Korskærparken, fordi det ligger godt i forhold til skole, fritidsaktiviteter, indkøbsmuligheder og udearealer.

Historierne bekræfter hendes indtryk af, at området er blevet mere og mere præget af uro. En uro, der har betydet, at hun nu ikke længere ønsker at bo i Korskærparken.

For få uger siden overværede hun også, at en ældre mand blev antastet, truet og skubbet omkuld af en gruppe yngre mænd nær Medborgerhuset i Korskærparken. Hun henviser også til en episode for to uger siden, hvor en 33-årig mand blev overfaldet og røvet med baseballbat ved Lumbyesvej.

Torsdag aften kulminerede det, da hendes to sønner på 10 og 12 år kom grædende hjem og fortalte, at de var blevet jagtet, skubbet og slået af en gruppe på omkring otte 9-15-årige.

Åbenlys narkohandel

Louise Selmer mener også, at der foregår en del åbenlys narkohandel i Korskærparken, og på grund af det og nogle enkeltpersoners opførsel føler hun sig nu nødsaget til at tage en række forholdsregler, som hun ikke ønsker at være begrænset af.

Generelt peger hun på, at det er forældrene til de børn, der laver ballade, der har ansvaret, men når det ikke slår til, burde andre myndigheder, som politiet, kommunen og boligforeningerne tage over for at løse udfordringer.

- Det kan ikke hjælpe noget, man bare renoverer. Hvis der kunne være mere fysisk tilstedeværelse alla natteravnene eller mere patruljering fra politiet, kunne det indgyde til noget respekt, siger Louise Selmer.

- Man er træt af, at Korskærparken bliver vurderet som en ghetto, og man synes jo, at man gør rigtig meget herude, men det er os, der er uddannede, i job og med til at hive i den anden retning, der bliver utrygge ved at bo her. Det er et fåtal, der ødelægger det for de fleste, men det nytter ikke noget for, at folk må flytte, for så bibeholder man ghetto-statussen, og det er rigtig ærgerligt, siger Louise Selmer.

På den forrige regerings officielle liste gik Korskærparken fra at være et ghettoområde til at være et udsat boligområde.

Hverken Sydøstjyllands Politi eller boligorganisationen Boli.nu, der administrerer den lejlighed, Louise Selmer bor i, ville fredag kommentere sagen på grund af ferie hos de personer, der må udtale sig.