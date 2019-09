Slut med at blive vækket af hanegal: Forbud mod larmende fjerkræ i byen kan være på vej

Fremover kan det være slut med at have mere end 10 høns, kyllinger, duer eller andre fjerkræ og fugle i hvert dyrehold i byen. Desuden lægger et forslag op til, at haner og andre larmende dyr helt forbydes. Arkivfoto: Benny F. Nielsen

Inden for det kommende år kan larm fra hanegal være fortid i byzoner i Fredericia Kommune. Onsdag skal miljø- og teknikudvalget behandle et forslag til et nyt regulativ af fjerkræ og fugle.

Fredericia: Flere og flere klager over larm fra naboens fjerkræ, og derfor ønsker Fredericia Kommune at sætte klarere regler for hold af fugle og fjerkræ i byen. På onsdagens møde i miljø- og teknikudvalget skal politikerne tage stilling til et oplæg fra forvaltningen, der lægger op til at forbyde de fjerkræ og fugle, som ofte vil være til gene for naboerne. Forslaget er rettet mod haner, hanekyllinger, ænder, gæs, fasaner og udendørs fugle, der skriger. - Der skal både være plads til borgere med høns i baghaven og deres naboer. Vi kan se, at antallet af klager stiger år for år. Så nu undersøger vi, om der kan findes en løsning, der præciserer, hvilke hensyn man må tage, når man bor tæt op og ned ad hinanden, som man jo gør i byen, siger udvalgsformand Christian Bro (S) i en pressemeddelelse.

Maksimalt 10 fjerkræ eller fugle Mellem 2014 og 2016 modtog Fredericia Kommune en til to klager om året vedrørende gener fra naboens fjerkræ. I 2017 var der fem klager på området, og sidste år steg det yderligere til ni. - Hvis udvalget og det øvrige byråd beslutter, at vi gerne vil gå videre med forslaget, bliver det sendt i høring. Så vi kan høre, hvad borgere og foreninger mener om det. Vi vil gerne lande på en model, der tilgodeser både dyreejerne og de borgere, som mere eller mindre frivilligt bliver nabo til en flok fugle eller fjerkræ, siger næstformand i miljø- og teknikudvalget John Nyborg (S). Udover et forbud mod særlige typer fjerkræ og fugle lægger forslaget op til, at der indføres et loft for, hvor mange af de tilladte fugle- og fjerkræarter man maksimalt må holde. I det foreløbige udkast lyder tallet på 10 dyr. Samtidig indskærpes det, at foder skal opbevares og bruges, så der ikke er risiko for at tiltrække rotter og andre skadedyr. Godkender politikerne i miljø- og teknikudvalget forslaget på onsdag, skal det videre til behandling i økonomiudvalget og byrådet, inden det sendes i høring.