Slange i skraldebilen: Min makker gik hen til den i ægte Crocodile Hunter-stil

Vejle: To skraldemænd fra renovationsselskabet Meldgaard A/S fik en ubehagelig overraskelse, da de var kørt tilbage til AffaldGenbrug i Vejle for at tømme deres skraldebil sidste onsdag.

De havde lige læsset affaldet, da Rene Rasmussen fik øje på den. En gigantisk kvælerslange.

- Pludselig ligger der sådan en to en halv meter lang fætter lige foran mig, da jeg skal til at lukke skraldebilen. Der er gået hul på posen, den var i, og den smiler nærmest op til mig, siger Rene Rasmussen.

Hans kollega greb en skovl og nærmede sig slangen.

- Min makker gik hen til den i ægte Crocodile Hunter-stil og puffede til den for at se, om den var død. Det var den heldigvis, siger Rene Rasmussen, der regner med, at slangen kom med omkring Thyregod, hvor onsdagens affaldsindsamling begyndte.

Skraldemændene lagde efterfølgende et billede ud på Facebook, hvor buddet fra brugerne var, at der var tale om en kongeboa.

Rene Rasmussen ved ikke, om slangen var død eller levende, da den kom ombord i skraldebilen. Hovedet var knust, da skraldemændene undersøgte den, men det kan godt være fra en tur i skraldevognen, fortæller Rene Rasmussen.