Skoleelever løb over en halv million ind til lungesyge børn

Trekantområdet: 305 danske skoler satte lungerne på skoleskemaet, da de fredagen før påskeferien deltog i Team Rynkeby Skoleløbet til fordel for Børnelungefonden.

Inden løbet kunne de i alt 94.000 deltagende skoleelever indgå sponsoraftaler med familie og venner, og deres indsats er nu resulteret i en donation på hele 6,2 millioner kroner til Børnelungefonden. Heraf stammer de 569.000 kr. fra Trekantområdet, hvor 6700 elever fra 22 skoler deltog.

Det er Team Rynkeby Fonden, der for femte år i træk står bag Team Rynkeby Skoleløbet. De seneste tre år er der blevet løbet til fordel for Børnelungefonden, hvilket har resulteret i over 24 millioner kroner til børnelungeområdet. /EXP