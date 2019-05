Sko/Torp spiller til Sommerrock: Vi er blevet bedre og friere med årene

Med musik fra otte scener er der masser at vælge mellem på dagen.- Musik på otte scener rundt om i byen? Wow, det lyder skønt. Vi må hellere ankomme i god tid, så vi kan gå rundt og lytte lidt, siger Søren Sko.Det er snart 29 år siden, at Sko/Torp pladedebuterede. Siden holdt de en pause fra 1996 til 2004. I de senere år har de turnéret intensivt og ofte spillet 80-90 koncerter om året. I år regner Søren Sko med, at tallet når op i nærheden af hundrede koncerter.- Vi kan se, at der er kommet nye generationer af publikum til. Måske er det børnene af den generation, der hørte os i 90'erne. Måske har de derhjemme været tvangsindlagt til at høre vores gamle sange, og så kommer de nu for at høre de nye. Det er en stor fornøjelse. Det er vigtigt for os ikke udelukkende at spille de gamle sange. Omkring halvdelen af koncerterne er nyere sange, siger Søren Sko.Efter deres otte års pause fandt de to sammen igen i forbindelse med Skanderborg Festivals 25 års fødselsdags-show, hvor 25 års hits blev spillet live - en seance, der førte til gendannelse af flere ellers opløste orkestre.Sko/Torp har udgivet syv albums plus to opsamlinger. Sidste år kom deres seneste album, "Heaven is on our side".

- Vi har aldrig før været en del af Sommerrock, men det lyder som en fantastisk dag med en masse musik i hele midtbyen. Jeg tror, at vi vil komme i god tid og gå lidt rundt i byen for at snuse og lytte, siger sangeren.

Fredericia: - Vi er friere, end vi har været nogensinde før. Dels fordi vi kender hinandens styrker bedre end nogensinde og giver hinanden plads. Og dels fordi musikbranchen har ændret sig: I dag kommer der ikke en pladeselskabsmand rendende og siger, at der skal mere koklokke på, eller at guitaren skal være blå. Der er færre kokke i køkkenet. Vi gør det hele selv. Det er der en kompromisløshed og en frihed i, som gør vores sange bedre, siger Søren Sko.

Sange skaber par

Sko/Torp slog igennem med Danmarks bedst sælgende debutalbum i 1990. Pladen med det superhittende titelnummer "On a long lonely night" var nær aldrig blevet udgivet, men pres fra Sanne Salomonsen, som den gang var gift med pladens producer, Mats Ronander, gjorde udslaget.Singlen er stadig duoens største hit.

- Vi har haft flere hits, men "On a long lonely night" er med afstand vores største. Og vi spiller den altid. Det er faktisk det eneste nummer, vi aldrig springer over. Det er dejligt at se reaktionen, når vi spiller den - for eksempel når et par blandt publikum, som måske har mødt hinanden til den sang, hører den igen. De får et helt særligt lys i øjnene. Det er en stor oplevelse, siger Søren Sko.

I det hele taget nyder duoen at se deres sange leve videre.

- Forleden var jeg til et bryllup. Der var levende musik - og bandet vidste ikke, at jeg var der. Men f.... om ikke de lægger ud med at spille "On a long lonely night". Så gik jeg op og sagde hej. De blev meget overraskede og rakte mig straks mikrofonen, så jeg sang resten af sangen. Det var fedt - og et stort kompliment, at andre spiller ens sange.