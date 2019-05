Se videoen: Voldsom togbrand er nu slukket

Fredericia: Flere gamle togvogne på rangerområdet ved Norgesgade i Fredericia brød i brand tidligt fredag morgen. Efter nogle timers arbejde på stedet kan politiet klokken syv melde, at branden nu er slukket.

- Branden er nu slukket. Der vil dog foresat være kontrol af brandstedet. Afspærringen opretholdes derfor på området, skriver Sydøstjyllands Politi på twitter.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 04.55, da en forbipasserende spottede flammerne.

- Der er ild i flere togvogne, som holder på flere skinner parallelt med hinanden. Der er en del røgudvikling, men det er ikke mere farligt, end røg normalt altid er i forbindelse med en brand, oplyste vagtchef Halfdan Kramer til Fredericia Dagblad, mens brandslukningen stadig var i gang.

Politiet opfordrer fortsat fredericianerne til at holde sig væk for området og respektere politiets afspærring, så politi og brandvæsen på stedet kan få ro til at arbejde.