Se video: Kanonsalut fra Prins Georgs Bastion med hundredvis af tilskuere

Fredericia: Selvom man ikke var blandt de flere hundrede folk, der havde fundet vej til voldanlægget, er der stor chance for, at man som indbygger i Fredericia alligevel bemærkede de overdøvende brag, da blev affyret skud fra saluteringskanonerne lørdag morgen.

De fleste fremmødte fulgte nysgerrigt med i de 27 skud fra Prins Georgs Bastion ved Det Hvide Vandtårn under paraplyer eller regnjakkehætter med øregangen beklædt med høreværn eller ørepropper. Sidste år måtte saluteringen aflyses grundet tørke, men i år blev begivenheden afviklet som traditionen foreskriver - under tiltagende regn, mens kanonskudene en efter en blev affyret med et minuts mellemrum.

Umiddelbart efter saluteringen valgte mange at følge i hælene på blandt andet Slesvigske Musikkorps, der marcherede gennem byen fra Landsoldatpladsen.

Herefter var der gratis kaffe og morgenbrød til de første 1000 gæster i området ved Tøjhuset.