Sammenhold blev belønnet: Villakvarter anskaffer sig hjertestarter

Snoghøj: Beboerne i et villakvarter i Snoghøj har anskaffet sig en fælles hjertestarter. Det er sket via indsamling til Hjerteforeningen, og fredag morgen blev den hængt op i Carsten Kyndals carport på Rudolf Steiner Allé 44.

Hjertestarteren er betalt af Hjerteforeningen, som i april havde danskerne på gaden ved en landsindsamling. Eller rettere: En lands-uddeling - for hvis beboerne i et område kunne bemande 15 indsamlingsruter, belønnede Hjerteforeningen det med en lokalt monteret hjertestarter.

- Vi havde på forhånd talt om at gå ind i kampen for at skaffe en hjertestarter, siger Randi Klausen, der bragte idéen op på grundejerforeningens generalforsamling.

Både hun og Carsten Kyndal forventer at blive "hjerteløbere" - altså frivillige, der kan tilkaldes via en alarm-app, når der er brug for hjertemassage eller en hjertestarter.

- De fleste hjertestop sker jo i hjemmet. Så det giver god mening at have en hjertetarter i nabolaget, fortæller lokalformand i Hjerteforeningen, Anne Birgitte Rasmussen.

Hjertestarteren har en værdi á omkring 21.000 kroner - en hel del mere end den lokale indsamling rejste. Den monteres i et grønt skab med lys og varme, så den altid er klar til brug. Den bruger strøm for cirka en krone om dagen.