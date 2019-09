Sagen om cirkelbroen er afsluttet: Kommunen indgår forlig og betaler en del af udgiften

Cirkelbroen bliver genetableret til badesæsonen 2020. Prisen er omkring 3,3 millioner kroner.

Fredericia: Det er ikke megen glæde, fredericianerne har haft af cirkelbroen på Østerstrand, som blev indviet i sommeren 2017. Kun godt to uger senere opstod den første skade. Broen gav efter for Lillebælts bølger og står pt. kun i en halvcirkel. Men nu er der fundet en løsning for reparationen. Fredericia Kommune har indgået forlig med rådgiveren Rambøll og entreprenøren Per Aarsleff A/S. Cirkelbroen står klar i en ny, forbedret udgave i 2020. Det oplyser Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

Rambøll betaler størstedelen Som en del af forliget er det aftalt, at cirkelbroen udføres mere solidt, så den kan modstå de hårde bølger fra Lillebælt. Det betyder, at borgerne i Fredericia får en ny, forbedret cirkelbro, der er mere solid og i en bedre kvalitet. Den nye bro koster omkring 3,3 millioner kroner at etablere. Rambøll betaler størstedelen af udgiften. Fredericia Kommune betaler den merværdi, der er i at bygge en mere solid bro, end det oprindeligt var projekteret. Siden skaderne opstod sidste år, har der været en tæt dialog mellem kommunen og de to involverede parter for at afklare, hvad årsagen til skaderne var. Da det ikke var muligt at opnå enighed om, hvor fejlen lå, indledte Fredericia Kommune en såkaldt syn- og skønssag gennem Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg, der skulle afklare spørgsmålet.

Står klar 1. juni Her blev det i begyndelsen af 2019 slået fast, at årsagen til skaderne var en følge af henholdsvis projekteringsfejl (60 procent), tilsynsfejl (20 procent) og udførelsesfejl (20 procent). På baggrund af syns- og skønsrapporten har Fredericia Kommune siden forhandlet med de to parter om en forligsaftale, der sikrer, at broen bliver reetableret i en kvalitet, som kan holde mange år frem. I forliget er det aftalt, at cirkelbroen bliver reetableret forud for badesæsonen 2020. Det vil sige, cirkelbroen står klar 1. juni 2020. Det er senere, end det oprindeligt var planlagt. Alle tre parter er dog enige om, at det er hensigtsmæssigt, at arbejdet ikke forceres hen over vinteren, hvor vind og vejr kan gøre skader undervejs.