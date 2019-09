Rod på Gasværksgrunden var ikke hærværk - men kommunen er opmærksom på udfordringer

- Vi vil se, om vi kan foranstalte noget, der gør, at der bliver lidt mere ro dernede. Blandt andet er lyset på banen tændt til ret sent. Det tror jeg, vi vil få slukket tidligere. Jeg tror også, vi vil være lidt mere opmærksomme på at komme forbi og kigge til tingene, siger Bodil Schelde-Jensen.

De efterladte ting på den kommunale plads midt i Fredericia affødte en del reaktioner på sociale medier - blandt andet fra naboer, der mener, at larm og ødelæggelser er et tilbagevendende problem netop på Gasværksgrunden. Ifølge naboerne er det typisk unge, der i aftentimerne larmer og skaber anden uro. Det er også noget, kommunen er opmærksom på.

Samarbejde mellem afdelinger

Gasværksgrunden er åben alle timer i døgnet, og ifølge kultur- og idrætschefen er det vigtigt også at huske på de mange gode ting, der foregår på Gasværksgrunden.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan kommunen vil forsøge at imødekomme udfordringerne på pladsen, men under alle omstændigheder sker det i et samarbejde med andre af kommunens afdelinger, fortæller Bodil Schelde-Jensen.

- Vi har et vældig fint samarbejde med vores kollegaer i Familie og Børnesundhed. Der tror jeg helt bestemt, at vi vil komme til at se et lidt tættere samarbejde. Så vi er opmærksomme på det og tager hånd om det, siger hun.