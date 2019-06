I 2017 klagede organisation til Forbrugerombudsmanden over Diskotek One's markedsføring af alkohol. Det nu lukkede diskotek er nu blevet politianmeldt for ulovligt at have reklameret for alkohol til unge under 18 år.

Fredericia: Tilbage i december 2017 blev Diskotek One anmeldt til Forbrugerombudsmanden. Anmeldelsen blev sendt fra Alkohol & Samfund, som mente, at diskoteket havde reklameret for alkohol til unge under 18. Nu er den anmeldelse mundet ud i en politianmeldelse.

De er blevet politianmeldt, fordi vi har vurderet, at de har overtrådt bestemmelsen i markedsføringsloven om, at man som virksomhed ikke må markedsføre alkohol mod børn og unge.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt seks diskoteker/klubber i Danmark for at reklamere for alkohol til mindreårige. Reklamen er sket via opslag på Facebook. Det drejer sig om Dr. Emils i Marielyst (1 opslag), Mona i Maribo (1 opslag), Temabar i Vejle (5 opslag), Temabar i Viborg (2 opslag), One i Fredericia (3 opslag) og Retro i Helsingør (22 opslag).

Ulovlig reklame

I alt har Forbrugerombudsmanden politianmeldt seks diskoteker rundt om i landet. Diskotek One er blevet politianmeldt for i tre opslag på Facebook at have lagt beskrivelser af arrangementer op med billeder eller omtale af alkohol. I samme opslag fremgår teksten "16+", som ifølge en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden signalerede, 'at målgruppen for arrangementerne også var 16-17-årige'.

- De er blevet politianmeldt, fordi vi har vurderet, at de har overtrådt bestemmelsen i markedsføringsloven om, at man som virksomhed ikke må markedsføre alkohol mod børn og unge, fortæller Danielle Berggreen.

Det er virksomheden bag diskoteket, der er blevet politianmeldt.

Fredericia Dagblad omtalte i december 2017 de pågældende klager fra Alkohol & Samfund over Diskotek One. Organisationen havde været på diskotekets Facebook-side, hvor det fremgik af et af diskotekets arrangementet, at man kunne spille 'Shaker-pong', et drikkespil med Cult Shaker med ananas smag. Her var aldersgrænsen 16+. Dengang sagde Ina Johansen, projektmedarbejder hos Alkohol & Samfund til Fredericia Dagblad.

- Der er alkohol til arrangementet, hvilket der ikke må reklameres med, når man henvender sig til personer under 18.