Regionsrådet stemmer for en jernbanelinje via Jelling til Billund

Gitte Frederiksen (V) undlod at stemme for regionsrådets høringssvar, der anbefaler at en ny jernbane fra Vejle til Billund går over Jelling. Hun har allerede i Vejles byråd stemt for en Gadbjergløsning. Den vil flere regionspolitikere ifølge hende også arbejde for.

Give: Der er gået rod i Region Syddanmarks behandling af den eventuelle jernbaneforbindelse mellem Vejle og Billund. På mødet i regionsrådet mandag behandlede rådet således et høringssvar om jernbanen, godt en uge efter høringsfristen udløb. Forvaltningen havde af den grund allerede sendt et høringssvar, der altså ikke var politisk færdigbehandlet. Det blev det i går, men ikke uden krusninger på overfladen. Således valgte venstrekvinden Gitte Frederiksen fra Bredsten at undlade stemme for regionens indstilling. - Det er noget rod og jeg synes ikke, den har været behandlet ordentligt. Høringssvaret anbefaler en linjeføring direkte fra Jelling til Gadbjerg og det kan jeg ikke stemme for. I byrådet i Vejle har jeg jo stemt for en løsning via Gadbjerg, og jeg kan ikke stemme for to forskellige forslag, forklarer Gitte Frederiksen. At hun undlod at stemme betød dog ikke det store for forslaget. Det blev vedtaget af et næsten enigt regionsråd. Men dermed er det sidste punktum ikke sat i sagen.

Jeg så hellere, de 50 millioner kroner banen koster i drift om året, blev brugt på flere og bedre busafgange i landområderne. Så undgår man også at ødelægge to landsbyer. Gitte Frederiksen