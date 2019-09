Razzia gav 12 bilister et klip i kørekortet: Alene seks sager på én vej

Ud over bøden koster det nu også en treårig anmærkning i ens førerret at tale i håndholdt mobiltelefon. Kampagne i Fredericia fortsætter ugen ud.

De kan se frem til en bøde på 1500 kroner, krav om 500 kroner til den nationale fond for trafikofre og et klip i kørekortet. Den sidste lussing er ny. Reglerne blev af lovgiverne skærpet fra den 10. september, så det altså nu koster en træls treårig anmærkning i ens førerret.

Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater (heller ikke selvom mobilen eller andet udstyr ikke har forbindelse til nettet)Færdselslovens paragraf 55a

Torsdag måtte seks bilister på Snoghøj Landevej, fire på Vejlevej, en på Snaremosevej og en i Danmarksgade sande, at uopmærksomhed i trafikken er farligt for både sikkerheden og privatøkonomien.Antallet kommer ikke bag på vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi:

Også uden sele

Politiet i alle landets kredse er ekstraordinært meget på vejene i denne uge, fordi der er fokus på uopmærksomhed.

Netop uopmærksomhed er ifølge Rigspolitiet og Vejdirektoratet en medvirkende årsag i hver tredje dødsulykke i trafikken. Kampagnen, der varer til på søndag, støttes af Rådet for Sikker Trafik og Færdselssikkerhedskommissionen.

Ud over de 12 sager om mobilsnak blev andre seks bilister i Fredericia i går noteret for at køre uden sikkerhedssele. Det koster 1500 kroner. Patruljerne stoppede dem på henholdsvis Snaremosevej, Strevelinsvej, Korskærvej og Treldevej.