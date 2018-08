Fredericia: Siden sidste sommer har Rasmus Herlufsen haft besøg af indbrudstyve fem gange i hjemmet på Huslodsvej. Nogle gange er det "kun" blevet til indbrudsforsøg.

- Jeg føler mig forfulgt af mennesker, som kommer her, men som ikke skal være her, siger Rasmus Herlufsen frustreret.

Senest var der indbrud natten til fredag den 20. juli, hvor der blev stjålet to PH-lamper. Rasmus Herlufsen var ikke hjemme på det tidspunkt, men naboerne opdagede tyvene.

- Vi var selv på ferie, men naboerne holder ekstra øje med huset på grund af de mange indbrud. De vågnede om natten ved, at to mænd står og banker på mine vinduer med en glashammer fra en bus. Inden de når at gøre noget, er tyvene væk. De har smadret to vinduer og taget to lamper i vindueskarmene, fortæller Rasmus Herlufsen og fortsætter:

- Tyvene stod på indkøbskurve fra Netto for at nå op til vinduerne, fortalte mine naboer. Det gik så hurtigt. Fra naboerne hører, bilen kommer, til de er afsted igen, går der 40 sekunder.

Ved et af de tidligere indbrud har tyvene sågar hængt i kameraerne og knækket dem.

- Det skete kl. syv om morgenen, hvor folk er hjemme. De er pisseligeglade, siger han om tyvene.