Rampe gav problemer for handicappede og gangbesværede vælgere - kan ikke ændres inden næste valg

Rampen ind til Fredericia Idrætscenter er så stejl, at den kan være vanskelig at komme ned eller op ad, hvis man er handikappet, gangbesværet eller sidder i kørestol. Foto: Dorte Brandsen

Både Anne-Marie Kristoffersen og Jørn Jespersgaard havde store udfordringer ved at stemme i Fredericia Idrætscenter til EU-valget i søndags. De opfordrer til, at kommunen får gjort noget ved rampen til kørestolsbrugere og gangbesværede.

Fredericia: I søndags myldrede fredericianerne til valgurnerne - også ved Fredericia Idrætscenter, men her oplevede et par vælgere, at adgangsforholdene for handicappede og gangbesværede ikke var ret gode. Årsagen er en rampe ind i gavlen, som for første gang blev brugt som adgang til valglokalet. Den er ifølge Anne-Marie Kristoffersen meget stejl. Hun har diskusprolaps i lænden, KOL, dårligt hjerte og er gangbesværet. For hende var det største problem at komme op ad rampen igen, da hun skulle hjem efter at have sat sit kryds. - Det var svært, da jeg skulle op igen. Jeg havde svært ved at få luft. Hvis jeg ikke havde fået hjælp, var jeg ikke kommet op, fortæller hun. Hun fortæller, hun efterfølgende har talt med flere, som har beskrevet, at de var taget til Fredericia Idrætscenter for at stemme men opgav igen, da de så rampen.

Handicapbus kørte igen Også Jørn Jespersgaard var udfordret af rampen. Han mistede for mange år siden en del af sit ben og går derfor med en protese og har desuden fået et nyt knæ på det modsatte ben. Han havde på valgdagen sin krykstok, som han kalder den, med, og derfor klarede han sig ned og op ad rampen. - Da jeg gik op igen, så jeg en ældre dame med en rollator. Der kom en yngre kvinde og gav hende en arm, for ellers var hun ikke kommet ned ad rampen. Jeg så også en kvinde i kørestol, som fik hjælp. Da min kone og jeg kørte derfra, så vi en handicapbus med lift, som tilsyneladende skulle derhen, men vendte om og kørte igen, da de så rampen, fortæller han. Han undrer sig over, at der ikke er nogen, som på forhånd har tænkt på, om rampen kunne fungere til handicappede og gangbesværede. Han mener, det er åbenlyst, den er for stejl, og man derfor burde have fundet en anden løsning.

Om en uge er der valg igen. Men det kan ikke nåes at ændre rampen. Det fortæller sekretariatschef hos Fredericia Kommune Lene Vangsgård Clausen. Hun fortæller, der tidligere har været adgang fra svømmehallen, men så bliver der langt at gå hen til valglokalet. - Rampen har ikke den helt ideelle hældning. Det er vi med på, medgiver hun. - Det er ikke muligt at gøre noget på kort sigt, for det kræver en uddybning af rampen. Men vi skal have kigget på, om vi kan gøre noget på sigt, siger Lene Vangsgård Clausen. I stedet havde kommunen organiseret en række muligheder for borgerne. - Der stod hele tiden valgtilforordnede ved rampen og hjalp folk med at komme op og ned. Man kan også få lov at stemme udenfor. Så kommer der to valgtilforordnede med den mobile stemmeboks, fortæller hun.

Stadig muligt at brevstemme Desuden er der en række andre muligheder, men de kræver lidt længere forberedelsestid. Borgerne kan søge om at skifte valgsted, eller man kan alternativt brevstemme. Det kan stadig nåes i dag, onsdag, og lørdag til folketingsvalget. Endelig er der også mulighed for at søge om at stemme i eget hjem. Jørn Jespersgaard ærgrer sig dog stadig over, at der ikke på forhånd var fundet en anden løsning. - Det er lidt et problem, at de ikke selv kunne forudse, at der var et problem. Man kunne også have skiltet sig ud af det, så folk med handikap kunne gå ind af en indgang, hvor der er elevator, foreslår han.