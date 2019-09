Fredericia Spildevand tog mandag prøver flere steder i Gl. Havn for at finde årsag til E-coli bakterier. Men det er ikke lykkedes at finde årsagen.

Fredericia: I sidste weekend måtte City Triathlon aflyse svømning både lørdag og søndag, da danmarksmesterskaberne blev afviklet. I stedet for triatlon blev stævnet til duatlon. Årsagen var, at vandprøver viste for højt indhold af E-coli bakterier i Gl. Havn, hvor svømningen skulle have fundet sted.

Mandag tog Fredericia Spildevand nye prøver for at forsøge at lokalisere problemet. Resultaterne er nu kommet.

- Vi fik prøverne i går eftermiddag (torsdag, red.). De var faktisk fine. Der var ikke noget med E-coli bakterier. Alle prøver var under 200, fortæller formand for ledningsdrift hos Fredericia Spildevand Jan Christiansen.